В Луганске отметили годовщину суверенитета Украины

В Луганске по случаю 18-й годовщины провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины руководство области и представители общественности возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко.

Глава Луганской областной государственной администрации Александр АНТИПОВ, поздравляя жителей региона с годовщиной этого события, напомнил, что Декларация определила государственный суверенитет Украины как верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти республики в пределах ее территории, а также независимость и равноправие во внешних отношениях.

«Принятие Верховной Радой Декларации 16 июля 1990 года стало первым шагом к фактическому и юридическому становлению независимой Украины», - отметил А.АНТИПОВ.