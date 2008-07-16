В Англии разрешили убийство при самозащите

В Великобритании вступил в силу новый закон, в соответствии с которым жители страны получили право защищать себя от преступников, не опасаясь уголовного преследования за превышение пределов самообороны. Как пишет газета The Daily Telegraph, теперь британцы могут защищать себя и свое имущество любыми способами, в том числе с применением оружия.

Издание отмечает, что принятие закона последовало за масштабной общественной кампанией, целью которой было расширение права человека на самооборону. Причинами такой кампании стал как рост преступности, так и обвинительные приговоры в отношении людей, которые убивали проникших в их дома грабителей.

Теперь, пишет The Daily Telegraph, каждый британец может зарезать или застрелить вора, забравшегося к нему в дом, или избить уличного грабителя.

Вместе с тем, отмечается, что подобные меры допускаются только в случае внезапного нападения. Закон запрещает гражданам самостоятельно выслеживать преступников, устраивать им засады или преследовать с оружием убегающего злоумышленника.

Как пишет The Daily Telegraph, представители оппозиции, комментируя законопроект, утверждали, что он преследует популистские цели, а по сути ничего не меняет, поскольку люди, дававшие отпор преступникам, и раньше крайне редко подвергались уголовному преследованию.

Лента.ру