Газпром требует от Белоруссии рассчитаться за газ

"Газпром" оставляет за собой право обратиться в суд при дальнейшем невыполнении Белоруссией обязательств по полной оплате российского газа, говорится в сообщении газового холдинга .

В Москве состоялась рабочая встреча заместителя председателя правления "Газпрома" Александра Ананенкова и генерального директора ОАО "Белтрансгаз" Владимира Майорова.

Было подчеркнуто, что, в соответствии с контрактом, с начала 2008 года цена газа для республики рассчитывается по формуле цены, являющейся самой комфортной в поставках Газпрома странам СНГ и Европы. (31 декабря 2006 г. Газпром и ОАО «Белтрансгаз» подписали контракт на поставку и транзит газа в 2007-2011 гг. по цене на 2007 год – 100 долл. за 1 тыс. куб. м и по формуле цены с 1 января 2008 года, с учетом понижающих коэффициентов на 2008-2010 годы - 0,67, 0,8 и 0,9 соответственно). С 2011 года Белоруссия, как и промышленные потребители России, выйдет на уровень цены на газ, равнодоходной с поставками в Европу, - говорится в сообщении.

Таким образом, Александр Ананенков отметил, что в случае дальнейшего невыполнения белорусской стороной обязательств по полной оплате российского газа "Газпром" оставляет за собой право обратиться в суд.