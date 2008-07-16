Арестован еще один участник инцидента в Севастополе

В Севастополе сегодня арестовали еще одного активного участника инцидента с мемориальной доской в честь 90-летия поднятия украинских флагов на кораблях Черноморского флота, который произошел на Графской пристани 5 июля.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник Центра общественных связей УМВД Украины в городе Севастополе Рената МАЙБОРОДА.

По ее информации, задержан Александр ДАНИЛОВ, депутат Ленинского районного совета города Севастополя, заместитель председателя общественной организации «Русский выбор». Как добавила капитан милиции, А.ДАНИЛОВ также фигурирует по уголовному делу, возбужденному по факту срыва памятной доски на Графской пристани, по ч. 3 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

О задержании А.ДАНИЛОВА сообщил сегодня на пресс-конференции в Севастополе и депутат городского совета Геннадий БАСОВ.

Как сообщал УНИАН, 5 июля в Севастополе произошла стычка между сторонниками партии «Русский блок», Прогрессивной социалистической партии Украины и общественной организации «Русская община Севастополя» с моряками украинского флота.

Украинские военнослужащие установили на стене нижнего причала Графской пристани мемориальную доску в честь 90-летия поднятия украинских государственных флагов на кораблях российского имперского Черноморского флота в 1918 году. Однако активисты пророссийских партий после стычек с моряками сорвали мемориальную доску.

По факту срыва памятной доски на Графской пристани 5 июля возбуждено уголовное дело.

Ранее по этому делу были задержаны трое севастопольцев, двое из которых уже освобождены под залог.