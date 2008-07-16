Губернатор: Донецк поставлен в неравные с западными областями условия

Формульный подход при формировании бюджета председатель Донецкой областной государственной администрации Владимир ЛОГВИНЕНКО считает утопией.

«Формульный подход является утопией, которая переходит из года в год», - сказал он сегодня на пресс-конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЛОГВИНЕНКО объяснил, что этот экономический подход при распределении бюджета ставит жителя Донецкой области в неравные условия с жителями, например, западных областей Украины.

«Донецкая область по территории имеет 10% площади страны, 10% - по численности населения Украины, более 20% мы формируем внутреннего валового продукта страны, а обеспечены по всему консолидированному бюджету примерно на 6-7%», - констатировал губернатор. Он отметил, что 90% жителей Донецкой области – это горожане, но при распределении бюджета больше средств получают те области, где проживает больше селян.

«Наши требования – у нас есть 10% населения, тогда отдайте 10% в бюджет», - сказал В.ЛОГВИНЕНКО. И добавил, что так не должно быть, когда на одного жителя Донецкой области приходится меньше средств при распределении, чем на одного жителя, например, западных аграрных областей.

«Тем более, что уже 5,9 млрд. грн. только за первое полугодие экономический сектор Донецкой области направил в госбюджет. В прошлом голу этот показатель превысил 12 млрд. грн.», - заключил глава Донецкой ОГА.