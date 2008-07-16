В Кабмин не поступал документ с претензиями Семенюк к Митталу

В Кабинет министров не поступало из Фонда государственного имущества Украины официального документа с претензиями к собственнику “АрселорМитал Кривой Рог” относительно невыполнения обязательств, оговоренных при купле-продаже металлургического комбината.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске на пресс-конференции заявил министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ, комментируя заявление председателя ФГИУ Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО о намерениях обратиться в суд относительно собственника “АрселорМитал Кривой Рог”.

По словам В.НОВИЦКОГО, в текущем году на металлургическом комбинате работала специальная комиссия по проверке выполнения собственником социального и экологического пакета деятельности предприятия.

Министр отметил, что комиссия пришла к положительным выводам, несмотря на то, что в работе комбината есть и некоторые негативные моменты, на которые менеджерам предприятия было указано.

В.НОВИЦКОГО поддержал присутствующий на пресс-конференции председатель ЦК Профсоюза работников горно-металлургического комплекса Украины Владимир КАЗАЧЕНКО. По его словам, у профсоюза нет серьезных замечаний к собственникам “АрселорМитал Кривой Рог”.

“Не хочу говорить, что заявления В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО - это политический заказ”, - отметил В.КАЗАЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 14 июля заявил, что направил письмо в Кабинет министров с информацией о невыполнении покупателем госпакета акций ОАО "Криворожсталь" условий договора купли-продажи, и проинформировал о необходимости выделения средств в размере около 72,7 млн. грн. для осуществления судебного производства по расторжению этого договора.

В то же время пресс-служба компании «АрселорМиттал Кривой Рог» обнародовала официальное заявление, в котором говорится, что Фонд государственного имущества Украины до сегодняшнего момента официально не уведомил ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» о принятых решениях относительно выполнения компанией своих инвестиционных обязательств.

Сегодня, 16 июля, в пресс-службе ФГИУ со ссылкой на В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО сообщили, что Фонд госимущества обратится в Верховную Раду с просьбой предусмотреть в госбюджете средства для ведения претенциозно-исковой работы в деле о невыполнении инвестором "Криворожстали" своих обязательств.

"Если Кабинет министров сам не найдет или не захочет найти деньги для иска в Международный коммерческий арбитражный суд, Фонд обратится к народным депутатам с предложением внести соответствующие изменения в государственный бюджет и предусмотреть расходы в сумме, необходимой для уплаты регистрационного взноса в МКАС", - заявила председатель Фонда. Она также сообщила, что Фонд пока не получил ответа на свое письмо в Кабмин с информацией о необходимости выделения 72,7 млн. грн. для ведения претенциозно-исковой работы по расторжению договора купли-продажи «Криворожстали».

"Письмо было направлено 11 июля, ответа пока нет. Информацию из прессы об отдельном мнении руководителя правительства я не могу расценивать как официальный ответ, по крайней мере, так как Кабмин - все-таки коллегиальный орган, а не одна фракция", – заявила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

15 июля премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сказала, что считает заявления Фонда государственного имущества о необходимости разрыва соглашения с инвесторами «Криворожстали» в связи с невыполнением инвестиционных обязательств пустыми и провокационными.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО КГМК «Криворожсталь». 28 октября 2005 г. Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа. «АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции.

До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.