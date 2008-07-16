В Винницкой области отставной майор расстрелял 23-летнего парня

В Винницкой области вблизи села Дубово майор в отставке расстрелял 23-летнего парня.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

Согласно сообщению, 13 июля пострадавший житель села Дубово приехал вечером с друзьями искупаться в пруду. На тот момент арендованный пруд охранял пьяный 69-летний бывший военнослужащий. Когда ребята подъехали, охранник, наведя на них оружие, приказал всем выйти из автомобиля. Пострадавший, который находился за рулем, и трое его друзей вышли из машины и пытались поладить с охранником, объясняя, что собираются лишь искупаться.

Невзирая на переговоры, пьяный охранник двумя выстрелами из ружья убил 23-летнего парня.

После этого, не бросая оружия, забежал в сторожку, забрал свои вещи и бросился бежать, однако был задержан милицией.

В отношении охранника возбуждено уголовное дело по факту совершения преднамеренного убийства. Продолжается следствие.