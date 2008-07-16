В УНП говорят, что желающих покупать картошку из Ожидова нет

Представитель Украинской народной партии, первый заместитель председателя Государственного комитета по вопросам технического регулирования и потребительской политики Юрий ШИРКО рекомендует Кабинету министров осуществить повторную экологическую экспертизу территорий, которые в прошлом году объявили пострадавшими в результате «фосфорной катастрофы», а также организовать повторный медицинский осмотр местных жителей.

Об этом идет речь в переданном УНИАН сообщении пресс-службы УНП.

«Через год после Ожидовской трагедии о пострадавшем районе и людях практически забыли. Врачи и экологи сделали заключение, что все нормально, ситуация стабильная и под контролем. В то же время, из 177 пострадавших 22 до сих пор находятся под диспансерным наблюдением. Крестьянские урожаи отказываются покупать, поскольку подозревают, что в картофеле и других овощах содержание фосфора превышает допустимые нормы. Детей, проживающих в селе Ожидов Бусского района, бесплатно не оздоравливают», – отмечает Ю.ШИРКО.

Он убежден, что результатами обследования должны стать официальные документы, которые либо подтверждают, что ничто не угрожает здоровью людей, либо факт того, что катастрофа негативно повлияла на здоровье местных жителей и окружающей экосистемы.

Если будет подтверждено последнее, то, по мнению представителя УНП, территорию, которая пострадала от катастрофы, нужно “немедленно признать зоной экологического бедствия и, в соответствии с украинским законодательством, оказывать населению необходимую помощь”.

Справка УНИАН. 16 июля 2007 года в Бусском районе Львовской области на железнодорожном переезде Красное-Броды вблизи станции Ожидов произошла авария грузового поезда. В результате аварии сошли с рельсов 15 цистерн с желтым фосфором, 6 из которых загорелись.

Во время ликвидации пожара образовалось облако из продуктов горения, в зону поражения попали 14 населенных пунктов Бусского района и отдельные территории Радеховского и Бродовского районов области.

Вчера, 15 июля, эксперты Минприроды констатировали, что через год после аварии опасность для окружающей среды ликвидирована.

По информации пресс-службы Минприроды, Госуправление по охране окружающей природной среды во Львовской области с первого дня аварии и до сих пор проводит мониторинг состояния природных ресурсов – поверхностных вод, рек и каналов, питьевой воды в колодцах, атмосферного воздуха, земли и растительности. Также в Минприроды напоминают, что в результате аварии год назад в окружающую среду (на землю и в атмосферу) попало 130 тонн фосфора, что вызвало пожар открытой формы на площади около 900 квадратных метров. Во время аварийно-спасательных работ проведена ликвидация последствий аварии и обеспечение техногенной и экологической безопасности.