На украинском фондовом рынке продолжается падение и рост спекулятивных настроений. Об этом сообщила УНИАН аналитик Foyil Securities Анастасия СЕРГЕЕНКО.

Так, по состоянию на 15:00 было зафиксировано падение во всех секторах – банковском (снижение акций Райффайзен Банк Аваль на 12-14%), металлургическом (Енакиевский меткомбинат – на 14 %), машиностроительном (Крюковский вагоностроительный завод – на 16,8 %), энергетическом (Красноармейская западная N 1 – на 16 %), связи (“Укртелеком” – на 8 – 9 %) и пр.

По оценке А.СЕРГЕЕНКО, по итогам сегодняшних торгов можно ожидать снижения рынка как минимум на 2 %.

Как сообщал УНИАН, по итогам вчерашних торгов индекс ПФТС опустился на 5,15 %.