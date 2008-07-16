В Киеве встретятся Вселенский и Московский Патриархи

В Киеве состоится встреча Вселенского Патриарха ВАРФОЛОМИЯ И и Патриарха Московского АЛЕКСИЯ ІІ после длительного перерыва в общении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель главы Секретариата Президента Юрий БОГУЦКИЙ.

Он заметил, что соответствующая договоренность была достигнута самими патриархатами.

Ю.БОГУЦКИЙ также сообщил, что подготовка к отмечанию 1020-й годовщины крещения Киевской Руси, формирование программы мероприятий по этому случаю – продукт больших компромиссов, поскольку каждая церковь имеет свои каноны и правила, в которые не может вмешиваться государство.

Он сказал, что между церквями была достигнута договоренность, что 27 июля на Владимирской горе состоится литургия, которую отслужит Вселенский Патриарх ВАРФОЛОМИЙ І. В ней примут участие главы всех делегаций православных церквей, в частности и АЛЕКСИЙ ІІ. Вместе с тем пока нерешенным остается вопрос об участии в этой службе руководителя Украинской православной церкви Киевского Патриархата ФИЛАРЕТА.

Запланировано участие в литургии Президента Украины, членов правительства, народных депутатов и других высоких чиновников.

Отвечая на вопрос, о чем будут говорить ВАРФОЛОМИЙ І и АЛЕКСИЙ ІІ во время своей встречи, Ю.БОГУЦКИЙ заметил, что было бы неэтично спрашивать о содержании их разговора. В то же время он допустил, что вопрос украинских церквей в их диалоге будет актуальным.

«Мы не будем их сдерживать в этом желании», - пошутил Ю.БОГУЦКИЙ.

В свою очередь, председатель организационного комитета по отмечанию 1020-летия крещения Киевской Руси Леонид КРАВЧУК заметил, что было бы некорректно говорить патриархам, что они должны обсуждать. Он сравнил это с ситуацией, когда человек приглашает гостей на праздник, чтобы решить свои проблемы. «Они вас не поймут», - сказал Л.КРАВЧУК.