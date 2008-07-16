Экипаж «Леманн Тимбер» был вынужден обесточить судно

Сегодня на заседании Кабинета министров было поддержано распоряжение о выделении средств для проведения мероприятий, связанных с возвращением из Омана украинских моряков.

Как УНИАН сообщили в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, этим документом предусмотрено выделение из резервного фонда государственного бюджета средств для чартерного рейса самолета, который принадлежит авиационному предприятию Министерства обороны Украины.

Перелет по маршруту "Киев–Салала–Киев" будет осуществлен в ближайшее время.

Как говорится в сообщении, сегодня утром состоялся телефонный разговор Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Нины КАРПАЧЁВОЙ с капитаном судна «Леманн Тимбер» Валентином БАРТАШОВЫМ.

Как сообщил капитан, пока судну не удалось выйти из зоны восьмибалльного шторма, поэтому и буксир, и «Леманн Тимбер» идут галсами мимо Аравийского полуострова. Экипаж вынужден постоянно обесточивать судно, чтобы сберечь остатки топлива для возможной швартовки в порту оманского города Салала.

Как сообщал УНИАН, немецкий сухогруз «Леманн Тимбер» был захвачен пиратами Сомали в Аденском заливе 28 мая. На его борту находилось 15 человек. Капитан судна - гражданин России, в составе экипажа также четверо граждан Украины, один гражданин Эстонии, девять граждан Бирмы. Судно было освобождено 8 июля после выплаты выкупа, после чего оно направилось в портовый город Салала (Оман).

11 июля на сухогрузе вышла из строя одна из турбин главного двигателя, и судно легло в дрейф.

15 июля утром к судну прибыл буксир, и после стыковки оба судна направились к Салали.