Прогноз погоды на 17 - 20 июля

До конца недели синоптики прогнозируют в Украине теплую, но дождливую погоду.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра, 17 июля, облачно с прояснениями. Временами дожди, грозы, в южных, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Сумской, а днем и в восточных областях местами сильные дожди град, шквалы 15-20 м/с; в Крыму сильные ливни, в отдельных пунктах крупный град и шквалы 25-30 м/с. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью будет 13-18°, на побережье морей до 21°, днем 21-26°, в восточных областях 29-34°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 10-15°.

18-19 июля сохранится переменная облачность. 18 июля в восточной половине страны дожди, местами сильные; в западных областях небольшие, в карпатском регионе умеренные дожди; на остальной территории без существенных осадков. 19 июля кратковременные дожди (в южной и центральной части местами).

Температура в южной и восточной части ночью 15-20°, днем 25-30°; в западных областях ночью 9-14°, днем 19-24°; на остальной территории ночью 12-17°, днем 21-26°.

20 июля в Украине, кроме центральных и южных областей, местами пройдут небольшие дожди. 21 июля без осадков, лишь в западных, а днем и в северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях кратковременные дожди, грозы. Температура в западных и северных областях ночью 10-16°, днем 20 июля 21-27°, 21 июля 18-24°; на остальной территории ночью 13-19°, на побережье морей до 21°, днем 24-30°, 21 июля в южных областях до 33°.

Завтра в Киеве и области ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 22-24°.

18-19 июля в столице и области сохранится переменная облачность, без существенных осадков, лишь днем 19 июля пройдет кратковременный дождь, местами гроза, слабый град. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 21-26°.

20 июля местами небольшой кратковременный дождь; 21 июля ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 11-16°; днем 20 июля 22-27°, 21 июля 19-24°.