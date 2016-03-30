В МИД объяснили, почему украинцам стали чаще отказывать в шенгенских визах

По словам замглавы МИД Елены Зеркаль, основная причина отказов в выдаче виз - это "неспособность предоставить всю информацию, которая нужна для оформления виз", передает Deutsche Welle.

Кроме того, большой процент отказов связан с ситуацией на Донбассе, пояснила чиновница. "Отказы идут по старым паспортам, поэтому мы сделали фокус на выдаче новых паспортов, в которых есть биометрические данные", - сообщила Зеркаль в разговоре с DW. Она добавила, что на данный момент уже более двух миллионов украинцев получили паспорта с биометрическими носителями информации.

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Отвечая на вопрос, является ли реальным получение Украиной безвизового режима с ЕС, Зеркаль ответила: "Да, я считаю, что это реально. И это вполне реально будет в этом году". Заместитель главы МИД также выразила надежду, что этому процессу уже ничего не сможет помешать.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины сообщило об увеличении количества выданных неиммиграционных виз в США для граждан Украины в 2015 году на 22,6% по сравнению с 2014 годом.