На завтра в Украине объявили штормовое предупреждение

На завтра, 17 июля, в Украине объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометеорологическом центре, в частности, 17 июля в Украине грозы, в южных областях, в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, а днем и на востоке страны местами сильные дожди, град, шквалы 15-20 м/с, в Крыму сильные ливни, в отдельных районах крупный град, шквалы 25-30 м/с.