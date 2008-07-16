Пьяный 10-летний москвич выпал из окна пансионата в Крыму
11:56, 16 июля 2008Общество
1902 0
Ребенок - в реанимации
В Крыму 10-летний житель Москвы в состоянии алкогольного опьянения выпал из окна 2-го этажа пансионата.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Крыму, несчастный случай произошел в Евпаторийском регионе, в пансионате «Какаду» около 3.00 утра.
Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и сейчас находится в реанимации Евпаторийской городской больницы.
На месте происшествия сотрудники милиции Евпатории проводят оперативно-следственные мероприятия. Выясняются обстоятельства инцидента.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter