Пьяный 10-летний москвич выпал из окна пансионата в Крыму

В Крыму 10-летний житель Москвы в состоянии алкогольного опьянения выпал из окна 2-го этажа пансионата.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Крыму, несчастный случай произошел в Евпаторийском регионе, в пансионате «Какаду» около 3.00 утра.

Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и сейчас находится в реанимации Евпаторийской городской больницы.

На месте происшествия сотрудники милиции Евпатории проводят оперативно-следственные мероприятия. Выясняются обстоятельства инцидента.