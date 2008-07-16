На торгах в Нью-Йорке резко упала цена на нефть

Резкое падение цен на нефть зафиксировано во вторник в Нью-Йорке. Об этом сообщает Newsru Вскоре после 11:00 по времени Восточного побережья США (18:00 по Киеву) цена барреля "черного золота" на Нью-йоркской товарной бирже опустилась более, чем на 8 долларов по сравнению с предыдущей торговой сессией, снизившись до отметки в 136,96 доллара.

Неожиданный спад нефтяных котировок эксперты связывают с новыми признаками ухудшения экономической ситуации в стране. Обрушением цен на "черное золото" биржа отреагировала на заявление Бена Бернанке, главы Федеральной резервной системы, которая выполняет в США функции центробанка.

По оценке Бернанке, рекордно высокие цены на энергоносители значительно подрывают покупательную способность американцев.