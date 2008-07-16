В Днепропетровске на взятке попался декан медицинской академии

В Днепропетровске 15 июля во время получения 8 тыс. дол. взятки работники милиции задержали декана одного из факультетов Днепропетровской медицинской академии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель начальника следственного отдела прокуратуры Днепропетровской области Сергей УСТИМЕНКО.

По его словам, декан медицинской академии вымогал и получил взятку за восстановление бывшей студентки на втором курсе этого учебного заведения, из которого она была отчислена в феврале 2008 года.

Вчера же прокуратура Днепропетровской области по факту получения взятки возбудила уголовное дело по части 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемый в получении взятки помещен в изолятор временного содержания. Завтра Октябрьский суд Днепропетровска по представлению прокуратуры области вынесет решение о дальнейшем избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

Задержанный декан факультета медицинской академии отказался давать показания по уголовному делу.