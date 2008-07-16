Половина Геническа сидит без газа: УАЗ протаранил магистраль

В Геническе Херсонской области почти половина города осталась без газа в результате повреждения газовой магистрали низкого давления.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций областной государственной администрации, водитель УАЗ-409 одного из местных пансионатов не справился с управлением и совершил наезд на газораспределительный пункт, в результате чего произошло повреждение газовой магистрали низкого давления. При попытке завести автомобиль произошло загорание автомобиля и газовой смеси. Усилиям спасателей пожар был быстро ликвидирован. Пострадавших нет.

В результате аварии прекращено газоснабжение абонентов частного сектора (около 1 тыс. 700 домов). Бригадой газового хозяйства производится ремонт газораспределительного пункта.