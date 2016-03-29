Рада разрешила внутренней безопасности Госпогранслужбы заниматься контрразведкой

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 229 народных депутатов из 340 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом устанавливается, что отдельные контрразведывательные мероприятия исключительно в интересах обеспечения охраны государственной границы Украины, должностных лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана, а также обеспечения безопасности своих сил и средств, информационных систем и оперативных учетов могут проводить разведывательные органы Украины, подразделения обеспечения внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы и Управления государственной охраны, которым законами "Об оперативно-розыскной деятельности" и "О разведывательных органах Украины" предоставлено право осуществлять оперативно-розыскную или разведывательную деятельность.

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Законом определяется, что постановление о заведении контрразведывательного дела подлежит утверждению начальниками соответствующих подразделений Центрального управления Службы безопасности Украины, осуществляющих контрразведывательную деятельность, начальниками региональных органов, органов военной контрразведки СБУ или их заместителями, руководителем разведывательного органа Украины или его заместителями, руководителем подразделения обеспечения внутренней и собственной безопасности центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны государственной границы или его заместителями, в пределах полномочий, определенных данным законом.

Кроме того, устанавливается, что исключительно с целью проведения контрразведывательных мероприятий, систематизации и документальной фиксации полученных результатов, их анализа и оперативной оценки в пределах определенных законом прав и задач, касающихся охраны (защиты) государственной границы, по согласованию с СБУ и во взаимодействии с ней контрразведывательные дела могут вести подразделения пограничной разведки с разрешения начальника разведывательного органа и подразделения обеспечения внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы с разрешения руководителя подразделения обеспечения внутренней и собственной безопасности центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны государственной границы, или его заместителей.

В случаях, касающихся обеспечения безопасности своих сил и средств, информационных систем и оперативных учетов, контрразведывательные дела могут вести разведывательные органы Украины с разрешения их руководителей или их заместителей.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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