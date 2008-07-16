В Подмосковье бросили бомбу в проституток: ранены 7 девушек

В подмосковной деревне Новая сегодня ночью двое неизвестных бросили взрывное устройство в стоявших на обочине дороги девушек легкого поведения.

Злоумышленники подъехали к девушкам на автомашине Opel, бросили в них самодельную бомбу и скрылись.

От взрыва пострадали 7 "ночных бабочек". Мощность устройства составила около 100 г в тротиловом эквиваленте. Как сообщили в правоохранительных органах региона, бомба также была начинена металлическими ломаными пластинками.

По уточненным данным, 5 девушек были госпитализированы, еще две получили незначительные ранения. Собеседник агентства отметил, что одна из пострадавших является жительницей Москвы, две проживают в Подмосковье. Также среди пострадавших девушки из Мордовии, Тамбовской области, республики Марий Эл и Украины.

РБК