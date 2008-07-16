6% роста украинский ВВП получил за счет торговли, и не только...

Реальный валовой внутренний продукт в январе–июне 2008г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составлял 106,3%, в июне – 105,4%. Об этом сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Номинальный ВВП, по ориентировочной оценке, за январь–июнь составил 429456 млн.грн., за июнь – 81373 млн.грн. Индекс-дефлятор ВВП в январе–июне составлял 133,5%.

Рост ВВП в январе–июне этого года по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году на 6,3% произошел в основном за счет увеличения валовой добавленной стоимости в торговле на 14,8%, отметили в Госкомстате, перерабатывающей промышленности – на 8,9%, транспорте – на 8,4%.