6% роста украинский ВВП получил за счет торговли, и не только...

09:11, 16 июля 2008
Общество
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Данные Госкомстата

Реальный  валовой  внутренний  продукт  в  январе–июне 2008г. по сравнению с  соответствующим   периодом  предыдущего   года  составлял 106,3%, в июне – 105,4%. Об этом сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Номинальный  ВВП,  по  ориентировочной  оценке,  за январь–июнь составил 429456 млн.грн.,   за   июнь – 81373  млн.грн.    Индекс-дефлятор     ВВП в январе–июне составлял 133,5%.

Рост ВВП в январе–июне этого года по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году на 6,3% произошел в основном за счет увеличения валовой добавленной стоимости в торговле на 14,8%, отметили в Госкомстате, перерабатывающей промышленности – на 8,9%, транспорте – на 8,4%.  

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