Дубина похвастал, как он в Москве "наколдовал" лишний газ

Делегация НАК "Нафтогаз Украины" во главе с председателем правления НАК Олегом Дубиной 14-15 июля провела переговоры с руководством ОАО "Газпром" в Москве.

Во время встречи стороны, в частности, рассмотрели вопрос графика поставок природного газа в Украину в текущем году, сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

В НАК заявляют, что по результатам переговоров было подтверждено, что Украина в 2008 году получит весь законтрактованный объем газа в размере 55 млрд. куб. метров.

"Это позволит полностью обеспечить газовый баланс страны, утвержденный Кабинетом министров Украины, и подготовиться к штатному (бездефицитному) проведению отопительного сезона 2008-09 годов, а также обеспечить бесперебойный транзит российского газа в страны ЕС", - говорится в сообщении.

В 2007 году баланс природного газа импортного происхождения, составлял 50,03 млрд. куб. метров, в 2006 - 49,6 млрд. куб. метров.

Данные объемы полностью удовлетворяли потребности потребителей Украины в природном газе на протяжении 2006-07 годов.

"Таким образом, до конца года НАК "Нафтогаз Украины" будет иметь в своем распоряжении дополнительный ресурс объемом около 5 млрд. куб. метров импортированного газа", - говорится в сообщении.

Украинская правда