Тимошенко подсказывает, где купить бензин дешевле

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству топлива и энергетики с сегодняшнего дня установить контроль над отгрузкой светлых нефтепродуктов для потребностей села в ходе продолжающейся уборочной кампании и приближающейся посевной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на селекторном совещании с губернаторами облгосадминистраций.

Кроме того, она подчеркнула, что Минтопэнерго вместе с МинАП должны продумать вариант подготовки по закупке светлых нефтепродуктов, чтобы избежать случаев спекуляции в ходе посевной кампании.

«Я думаю, что на мировых рынках можно значительно дешевле закупить светлые нефтепродукты оптом, чем это было сделано в ходе уборочной кампании», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.