Ровенские студенты добились снижения платы за учебу

Студенты пятого курса художественно-педагогического и музыкально-педагогического факультетов Ровенского государственного гуманитарного университета в результате протестных акций добились уменьшения платы за учебу на последнем курсе на тысячу гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято на заседание ученого совета университета, который рассмотрел ходатайство Ровенской областной государственной администрации к ректорату вуза с просьбой уменьшить плату за учебу. Студенти-пятикурсники будут платить за учебу на протяжении года теперь не 8300 гривен, как того требовал ректор университета, а 7300 гривен.

Однако студенты считают, что даже такая уменьшенная сумма платы за учебу для них очень высока, поскольку завышена, по сравнению с прошлым годом, почти в 3,5 раза. В то же время ректор считает, что имел все основания повышать плату за учебу для бакалавров, поскольку стоит учитывать уровень инфляции, повышение зарплат преподавателям и платы за коммунальные услуги.

После объявления о повышении платы за учебу весной в этом году, студенты прибегали к многообразным акциям протеста – отказывались ходить на лекции, пикетировали администрацию вуза, обращались к прокуратуре, ездили жаловаться на действии ректора в Министерство образования Украины.

Как сообщили УНИАН в Киевской организации ВМОО «Фонд региональных инициатив», сегодня в Киеве состоялась акция в поддержку ровенских студентов.

15 июля под Министерством образования и науки Украины состоялся пикет киевской молодежи в поддержку ровенских студентов, правами которых пренебрегают администрации местных вузов. В то же самое время ровенчане начали сидячий пикет в собственном городе. Результатом акций протеста стало то, что представители МОН пообещали урегулировать конфликт в рамках законодательства и человечного отношения к студентам.