Депутат ПР: БЮТ раздает угольные шахты "своим"

Народный депутат от Партии регионов Юрий БОЙКО заявляет, что государственное предприятие «Свердловскантрацит» передано в аренду структурам, близким к руководству Блока Юлии Тимошенко.

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН.

«Структуры, связанные с руководством Блока Тимошенко, уже подписали договор об аренде и о совместной деятельности прибыльно работающего у нас в стране угольного объединения «Свердловскантрацит», – заявил депутат.

При этом Ю.БОЙКО отметил, что в ближайшее время будет обнародован договор об инвестиционной деятельности, по которому предприятие было сдано в аренду.

«Это цена и, вообще, искренность в кавычках, сегодняшних заявлений о том, что все останется в государстве и ничего не будет передано никому в собственность», - подчеркнул Ю.БОЙКО.

Также Ю.БОЙКО сообщил, что он является противником упрощенной модели приватизации шахт. По его мнению, нормально работающая шахта, а также прибыльные предприятия должны оставаться в государственной собственности, а проблемные предприятия должны быть проданы, но только под конкретные инвестиционные обязательства.

Справка УНИАН. ГП «Свердловскантрацит» (Свердловск, Луганская область) уже более 70 лет разрабатывает уникальное по качественным характеристикам месторождение энергетического угля – высококачественного антрацита и занимает одну из лидирующих позиций среди предприятий угледобывающей отрасли Украины.

5 июля горняки "Свердловскантрацит" выдали на гора 3 миллиона тонн угля с начала 2008 года, из них 128 тыс. тонн дополнительно к плану. Среднесуточная добыча с начала года составила 17393 тонн, превысив плановую на 716 тонн. С начала года пройдено 16,6 км вскрывающих и подготавливающих горных выработок.

С перевыполнением программы работают шахты "Красный партизан", "Харьковская", им. Свердлова - на их счету более 338,6 тысяч тонн сверхпланового угля. Свыше 44% общей добычи приходится на коллектив шахты "Красный партизан" - с начала года добыто 1329,75 тысяч тонн.