С начала июля Украина экспортировала 700 тыс. тонн зерна

В июле Украина экспортировала 700 тыс. тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“С 1 июля экспортировано 700 тыс. тонн, в июле (в целом) можем выйти на 1,5 млн. тонн реального экспорта зерна», - сказал он.

По словам министра, таким образом, с начала маркетингового года объем экспорта зерна достигнет размера экспорта, который был лишь в пиковые периоды, в октябре-ноябре, в годы, когда не было ограничений на экспорт.

По мнению Ю.МЕЛЬНИКА, в этом году Украина сможет реализовать свой экспортный потенциал.

Он также сообщил, что в первом полугодии, несмотря на ограничения на рынке зерна, по показателям экспортно-импортных операций в агропромышленной отрасли получено позитивное сальдо.

«На уровне 3 млрд. 800 млн. долл. у нас состоялись экспортно-импортные операции, и на уровне 2 млрд. 900 млн. долл. - импортные операции. Таким образом, сальдо позитивное - плюс 900 млн. долл.», - сказал Ю.МЕЛЬНИК.

В то же время, министр отметил, что такая ситуация, тем не менее, не удовлетворяет МинАП, так как рост в основном произошел за счет увеличения цен. «Показатели в тоннах, в связи с тем, что происходило на рынке зерна, обусловило не полную реализацию экспортного потенциала, который был в государстве», - сказал он.

Напомним, на брифинге 24 июня Ю.МЕЛЬНИК заявил, что экспорт зерна из Украины в 2008-2009 маркетинговом году, по прогнозам Минагрополитики, составит 13,5-14 млн. тонн.

По его словам, как и планировалось ранее, в целом урожай зерновых в будущем маркетинговом году составит 40 млн. тонн.

“При таком урожае 13,5-14 млн. тонн составит экспорт”, - отметил министр.

Согласно его прогнозу, наибольший удельный вес в экспорте, как и в целом по урожаю, будут иметь пшеница, ячмень и кукуруза.

“По нашему прогнозу, из 40 млн. тонн урожая зерновых половину составит пшеница, 9 млн. тонн – ячмень и на уровне 9 млн. тонн – кукуруза”, - уточнил он.