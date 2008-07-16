Тимошенко: австрийские компании получат участки на шельфе

Правительства Украины и Австрии договорились об участии австрийских компаний в освоении газовых месторождений на морских шельфах Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и Федеральный канцлер Австрии Альфред ГУЗЕНБАУЕР на пресс-конференции в Киеве после завершения межправительственных переговоров.

«Есть много австрийских компаний, которые заинтересованы в освоении газового шельфа Украины и сотрудничестве по другим направлениям газового хозяйства», - сказал А.ГУЗЕНБАУЕР.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, что проект об участии австрийского капитала в освоении газовых месторождений Украины предусмотрен Протоколом намерений правительств Австрии и Украины о сотрудничестве.

По ее словам, привлечение австрийских компаний к участию в освоении газовых месторождений будет осуществляться на основе закона о распределении продукции, в соответствии с которым большая часть ресурсов будет оставаться в государстве.

В то же время, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что до тех пор, пока в полном объеме и на правовой основе не будут урегулированы взаимоотношения с компанией Vanco, австрийским инвесторам будут предлагаться другие участки.

«Правительство коренным образом изменило подходы к привлечению инвесторов для разработки нефтегазовых месторождений, которые основываются на том, что значительные объемы добычи будут оставаться государству. И до тех пор, пока не будут завершены все правовые отношения с компанией Vanco, будут предложены другие участки, которые являются перспективными, и будут интересны доля инвесторов», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.