Скульптура Михаила вызывает у Черновецкого "нехорошие эмоции"

Председатель Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ считает необходимым ускорить установку на Лядских воротах, что на Майдане Незалежности, новой скульптуры Архистратига Михаила.

Об этом он заявил сегодня во время презентации фресок в Михайловском Златоверхом соборе.

“Та скульптура, которая есть вызывает нехорошие эмоции”, - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. Он напомнил, что Киевсовет принял решение о демонтаже существующей скульптуры. При этом мэр столицы считает, что новая скульптура должна быть копией горельефа Архистратига Михаила XVIII столетия, которая сейчас хранится в музее Михайловского собора. “Все должно быть так, как было триста лет назад”, - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. По словам мэра Киева, соответствующий демонтаж должен быть проведен до 21 ноября.