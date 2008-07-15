В Киеве трехкомнатную квартиру сдали 24-м приезжим

Работники ГНИ Подольского района г. Киева установили, что в трехкомнатной столичной квартире проживали 24 человека – работники со всех регионов Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации в г. Киеве, данный факт установлен по заявлению жительницы жилого дома, расположенного на проспекте Правды Подольского района столицы.

Налоговики также установили, что в ЖЭКе владелец помещения договор найма на аренду квартиры не регистрировал. При проведении обследования квартиры по указанному адресу было обнаружены 24 человека. Некоторые из них работали на строительстве, некоторые - на столичных рынках и в больших торговых центрах. Кроме того, каждый «квартиросъемщик» платил хозяину жилья за проживание ежемесячно по 500 гривен.

На данный момент ведется розыск владельца квартиры для привлечения к налогообложению и к ответственности в соответствии с законом.