Погода на сегодня: неделя начнется потеплением, на востоке страны – дожди

08:41, 28 марта 2016
Общество
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По всей территории Украины, кроме восточного и части центрального регионов, ожидается переменная облачность, без осадков.

Фото УНИАН

В понедельник, 28 марта, в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях ожидается облачная погода и дожди.

Температура днем достигнет +6..+8, ночью ожидается -1..+3. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

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В западном регионе днем воздух прогреется до +9..+12, на севере будет +7..+10, в центре прогнозируют +7..+9, а на юге страны в понедельник - +8..+11.

В Киеве также облачно с прояснениями, днем +8..+10.

Гидрометцентр

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