Погода на сегодня: неделя начнется потеплением, на востоке страны – дожди
08:41, 28 марта 2016Общество
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По всей территории Украины, кроме восточного и части центрального регионов, ожидается переменная облачность, без осадков.
Неделя начнется потеплением / Фото УНИАН
В понедельник, 28 марта, в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях ожидается облачная погода и дожди.
Температура днем достигнет +6..+8, ночью ожидается -1..+3. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
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На этой неделе в Украине ожидается по-настоящему весенняя погода
В западном регионе днем воздух прогреется до +9..+12, на севере будет +7..+10, в центре прогнозируют +7..+9, а на юге страны в понедельник - +8..+11.
В Киеве также облачно с прояснениями, днем +8..+10.
Погода 28 марта / Гидрометцентр
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