Как часто украинцы покупают некачественные продукты (опрос)

Каждый второй украинец за последние полгода покупал некачественные продукты питания.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования «Права потребителей и уровень поинформированности населения Украины о механизмах их защиты», проведенного компанией GFK Украина по заказу совместного проекта Европейского Союза и Программы развития ООН (ПР ООН) «Сообщество потребителей и общественные объединения», обнародованные сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

Как отметила руководитель совместного проекта ЕС и Программы развития ООН Клавдия МАКСИМЕНКО, в частности, с покупкой некачественных продуктов питания столкнулся 51% респондентов, обуви – 27%, одежды – 18%. 12% опрошенных купили некачественную мелкую бытовую технику, 9% - бытовую химию, 6% - предметы личной гигиены и 5% – крупную бытовую технику.

К.МАКСИМЕНКО отметила, что проведение этого социологического исследования вызвано тем фактом, что по информации Госкомитета статистики Украины, расходы населения Украины на покупку товаров и услуг в январе-апреле текущего года составили более 197 млн грн, что больше аналогичного периода прошлого года на 40,8%. При этом, подчеркнула она, потребительские расходы составляют около 90% общих расходов семьи. «Эти данные свидетельствуют о значимости потребительской сферы для каждой отдельной семьи и потребительского рынка для экономики государства в целом», - сказала она.

В свою очередь эксперт по развитию гражданского общества совместного проекта ЕС и ПР ООН Денис ПОЛТАВЕЦ подчеркнул, что при выборе товара большинство потребителей (69% опрошенных) ориентируются на срок годности. При этом 48% респондентов ориентируются на цену, 37% - на состав товара. В то же время, отметил Д.ПОЛТАВЕЦ, 35% опрошенных руководствуются личным опытом потребления товара, 29% - визуальной оценкой его внешнего вида, 24% - целостностью упаковки.

Социсследование было проведено в мае 2008 года. Всего было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 15 до 59 лет во всех регионах Украины.