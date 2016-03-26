У Путина решили выделить 25 миллионов рублей на российскую пропаганду в "ДНР" - разведка

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Установлены очередные факты подрывной деятельности военнослужащих Центра информационного противоборства (Новочеркасск, РФ), Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ, направленные на уничтожение украинской инфраструктуры связи и доминирование российской пропаганды в информационном пространстве территорий востока Украины", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ "ДНР" и "ЛНР" выпустят почтовые марки с благодарностью Путину за "гумконвой" – разведка

По данным разведки, решение о выделении для "ДНР" 25 миллионов рублей (около 9,5 миллионов гривень) было принято 23 марта.

"Учитывая коррумпированность руководства "ДНР", ответственность за целевое использование средств возложена на начальника Центра информационного противоборства полковника ВС РФ К.Карпова", - говорится в сообщении.

Кроме того 24 марта на совместном совещании с участием директора "народного" оператора мобильной связи "Феникс" в "ДНР" А. Резниченко было принято решение о целенаправленном выводе из строя базовых станций украинских операторов сотовой связи, расположенных на временно оккупированных территориях Донбасса и вблизи линии разграничения, заявили в разведке.

"Это заставит местное население отказаться от услуг украинских компаний в пользу "Феникса" и позволит российскому командованию проводить систематические акции пропаганды, полностью контролировать разговоры и сообщения местных жителей, а также получать комиссионное вознаграждение за "привлечение новых абонентов", - сообщили в разведке.