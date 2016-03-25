В Мариуполе в мусорном баке нашли милицейскую форму (фото)

19:14, 25 марта 2016
Общество
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В Мариуполе Донецкой области в мусорном баке нашли милицейскую форму.

форма мусорник полиция / 0629.com.ua

Об этом сообщает местное издание 0629, отмечая, что соответствующие фотографии в его редакцию прислала мариупольчанка по имени Оксана.

"Оксана рассказала, что увидела форму сотрудника полиции в мусорном баке в Кальмиусском (Ильичевском) районе около Машиностроительного колледжа", - передает СМИ комментарий автора снимков.

На форме имеются шевроны и погоны звания подполковника

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форма мусорник полиция / 0629.com.ua

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