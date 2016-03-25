В Мариуполе в мусорном баке нашли милицейскую форму (фото)
19:14, 25 марта 2016Общество
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В Мариуполе Донецкой области в мусорном баке нашли милицейскую форму.
В мусорнике нашли милицейскую форму / 0629.com.ua
Об этом сообщает местное издание 0629, отмечая, что соответствующие фотографии в его редакцию прислала мариупольчанка по имени Оксана.
"Оксана рассказала, что увидела форму сотрудника полиции в мусорном баке в Кальмиусском (Ильичевском) районе около Машиностроительного колледжа", - передает СМИ комментарий автора снимков.
На форме имеются шевроны и погоны звания подполковника
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В Мариуполе милицейскую форму выкинули в мусорник / 0629.com.ua
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