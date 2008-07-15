Укрзализныця уверяет, что билеты в Крым есть... аж до конца июля

«Укрзализныця» отмечает наличие билетов в южном направлении до конца июля, заявил в интервью УНИАН заместитель начальника Главного пассажирского управления «Укрзализныци», начальник управления обслуживания пассажиров на вокзалах и в поездах Иван КАРПЯК.

«Мы анализ осуществляем каждый день. На сегодня и до конца июля в Крым можно выехать. Конечно, возможно, не на желаемых поездах желаемой категории вагонов, но выехать можно», - сказал он.

По словам И.КАРПЯКА, в первую очередь, за 45-40 суток до даты выезда, раскупаются билеты в купейные вагоны, во вторую очередь - плацкартные билеты. При этом в первую очередь выкупаются места в графиковых поездах, которые курсируют круглогодично, а во вторую очередь – на дополнительные поезда. По его данным, в первые дни продажи продаются 90-95% купейных билетов.

«В направлении Крыма у нас есть, в зависимости от дня (дня недели – УНИАН), все места, плацкартные и купейные, есть до 5 тысяч мест в день. К примеру, в крымском направлении - 1298 мест по состоянию на утро 15 июля на все поезда из Киева, на 22 июля - 5104 места. Места есть, и вывоз на сегодня обеспечивается», - сказал он.