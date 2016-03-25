В Торецке правоохранителям сдался дезертир "ДНР", которого там "посадили на яму" (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, житель Донетчины вступил в одно из бандформирований в прошлом году, поддавшись обещаниям ежемесячно получать 360 долларов вознаграждения. Военную подготовку проходил под руководством российских инструкторов, которые плохо относились к новобранцам.

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Поняв, что за обещанные деньги придется воевать и убивать людей, он решил дезертировать из преступного формирования, но его посадили «на яму». Однако, мужчине удалось убежать домой, воспользовавшись слабой дисциплиной боевиков и их постоянным пьянством.

Сотрудники СБУ проверяют деятельность бывшего боевика во время пребывания на временно оккупированных территориях. После завершения следственных действий он сможет вернуться к мирной жизни.