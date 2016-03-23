Россия задержала протаранивший опоры Керченского моста турецкий сухогруз - СМИ

Об этом сообщил источник в морских службах региона, знакомый с ситуацией, передает ТАСС.

"Днем 20 марта после получения заявления на задержание судна в связи с инцидентом сотрудники порта осмотрели "Лиру". Видны следы свежей краски по борту - пытались скрыть следы столкновения с опорой. Судно задержано по морским правилам на 72 часа. Стоит в Таганроге. Судно старое - более 30 лет", - отметил источник.

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Напомним, сухогруз уничтожил опору строящегося моста вечером в субботу, 19 марта, однако известно об инциденте стало только вчера. Судно навалилось на опору рабочего моста № 2, который строится между островом Тузла и фарватером.

Из-за столкновения также была уничтожена опора № 80. Кроме того, уничтожены две маячные сваи, а опоры № 79 и № 81 получили смещения.