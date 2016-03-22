Сенцова удерживают в СИЗО в Якутске – сестра

Об этом сестра Сенцова Наталья Каплан (Кочнева) сообщила изданию Крым.Реалии, отметив, что информацию о местонахождении режиссера ей была передана сотрудниками изолятора.

«Сначала было сарафанное радио, пошла информация, что Олег в Якутске, мы начали с правозащитниками обзванивать СИЗО и в одном из них – это СИЗО №1 – подтвердили, что он там. Он поедет дальше, это однозначно, поскольку он едет в колонию. Колоний строгого режима в Якутии две. В какую он поедет точно не известно. Одна из них для перворазников, одна для рецидивистов», – сообщила Каплан.

Ранее российские правозащитники сообщали о том, что местонахождение Сенцова после его пребывания в СИЗО Челябинска не известно.

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Официальной информации о конечной точке этапирования Сенцова нет. Как сообщил накануне Крым.Реалии адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, такие данные, согласно правилам, засекречены спецслужбами.

Режиссер Сенцов вместе с крымским активистом Александром Кольченко в августе 2015 года были приговорены Северо-Кавказским окружным военным судом России к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно по сфабрикованному обвинению в терроризме. Оба украинца признаны правозащитным движением «Мемориал» политзаключенными.