Представителями местного населения "ДНР" и "ЛНР" считает 21% украинцев - опрос

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 19 по 24 февраля 2016 года.

Подавляющее большинство граждан Украины, 70,3%, считают Россию государством-агрессором, которая является стороной конфликта на Донбассе.

В то же время 11,9% опрошенных считают, что Россия не является стороной конфликта и не причастна к событиям на востоке Украины, 17,8% не смогли ответить.

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В свою очередь на вопрос об оценке так называемых "ДНР" и "ЛНР", больше половины опрошенных украинцев, 62,2%, сказали, что "ДНР" и "ЛНР" - это террористические организации, которые не имеют права представлять население соответствующих территорий. 20,6% сказали, что "ДНР" и "ЛНР" - это представители населения соответствующих территорий, а 17,1% не смогли ответить.

В рамках исследования был опрошен 2021 респондент возрастом от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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