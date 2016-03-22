Порошенко: И мир, и Украина еще долго не вернутся к мирной жизни

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение президент высказал во время встречи с командирами Вооруженных сил Украины среднего военного звена управления в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского сегодня в Киеве.

«Только что поступило сообщение о нескольких террористических актах, нескольких взрывах в столице ЕС - Брюсселе, взрывы были осуществлены в аэропорту, в метро. На этой неделе террористические атаки прогремели в Турции», - сказал он.

В связи с этим президент отметил, что «мир кардинальным образом изменился».

«И Украина, и мир еще долго не вернутся к мирной жизни», - отметил Порошенко.

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