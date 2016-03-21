Экс-начальник винницкой полиции Шевцов объявился и готов к сотрудничеству со следствием
Экс-глава Нацполиции в Винницкой области Антон Шевцов заявляет, что он находится на лечении в больнице после того, как его освободили из-под стражи.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Уведомил следствие и прокуратуру о месте своего нахождения. Готов к полному сотрудничеству. В данный момент восстанавливаю здоровье в медучереждении", - отметил Шевцов.
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Напомним, в начале марта винницкие активисты обнародовали информацию о возможной причастности Шевцова к сепаратизму, ссылаясь на публикации в соцсетях Шевцова и его семьи. Сам Шевцов сообщил, что страницы его и его жены были ранее взломаны, а обвинения базируются на фото в соцсетях, вырванных из временного контекста.
Шевцова обвиняют в государственной измене, его задержали в аэропорту "Борисполь" с билетами до Минска, а оттуда до Москвы.
20 марта суд выпустил из-под стражи скандального экс-руководителя винницкой полиции Шевцова.