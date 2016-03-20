В Одессе совершено вооруженное нападение на АЗС.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, ночью неизвестные в масках, угрожая оружием, совершили разбойное нападение на автозаправочную станцию, расположенную на улице Ицхака Рабина.

«По предварительной информации, трое или четверо злоумышленников, угрожая пистолетом, положили на пол двух работников АЗС и забрали деньги, которые были в кассе, после чего скрылись в неизвестном направлении», - сообщили в отделе.

В результате нападения никто не пострадал.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители проводят мероприятия по установлению личностей нападавших и их место нахождения.