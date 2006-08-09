США хотят лишить Россию права на беспошлинные поставки ряда товаров

Администрация Джорджа БУША подняла вопрос об исключении России и еще 12 стран из Генеральной системы преференций (ГСП), позволяющей им осуществлять беспошлинные поставки ряда товаров на рынок США.

Как сообщает информационная служба госдепартамента, входящее в структуру Белого дома управление представителя Президента США на торговых переговорах до 5 сентября будет собирать отзывы и предложения в отношении того, следует ли Вашингтону "ограничить, приостановить или прекратить" участие ряда стран в ГСП в связи с тем, что, по данным Всемирного банка, их экономическое положение заметно укрепилось и что в 2005 году объем экспорта беспошлинных товаров из каждой из этих стран в США в рамках ГСП превысил 100 млн. долл., передает РИА «Новости».

В настоящее время под данные критерии подпадают 13 стран: Россия, Венесуэла, Казахстан, Индия, Индонезия, Турция, Аргентина, Хорватия, Бразилия, Румыния, ЮАР, Таиланд и Филиппины.

В целом программой ГСП пользуются 133 страны мира, экспортировавшие беспошлинно в 2005 году в США 3 тысячи 400 наименований различных товаров на общую суму в 26,7 млрд. долл.

Программа ГСП была создана в США в 1974 году для поддержки экономики развивающихся и слаборазвитых стран, но в течение последних нескольких лет в США раздаются требования вывести из программы те государства, экономика которых уже достаточно окрепла.

Ранее в мировых СМИ появлялись оценки, согласно которым после выведения России из программы Генеральной системы преференций российская экономика потеряет до 1 млрд. долл., лишившись торговых льгот для экспорта в США.