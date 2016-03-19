В оккупированном Севастополе возобновились отключения электричества

В субботу, 19 марта, в аннексированном Севастополе возобновились отключения электроэнергии, сообщает Крым.Реалии.

"В городе на проспекте Острякова опять заработали электрогенераторы возле магазинов и офисов, потухли экраны банкоматов", - говорится в сообщении.

Как сообщили жители, отключения производят на отдельных улицах. Горожане считают, что ухудшение электроснабжения связано с внезапным похолоданием в оккупированном Севастополе, где температура воздуха опустилась до 3 градусов.

На этой неделе подконтрольные России "власти" Севастополя предупреждали о том, что в городе возобновляют отключения электричества в связи с "ремонтными работами и ограничением перетока электроэнергии в сечение "ОЭС Юга – Крым".

По данным российского правительства Севастополя, графики отключения света будут действовать до 26 марта.

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30 декабря 2015 года в оккупированый Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения, вероятно, в результате взрыва, электроопоры в Херсонской области. Сейчас ЛЭП, по которой передавалось в аннексированный Крым до 250 мегаватт, восстановлена, однако электроэнергия в оккупированный Крым не подается, поскольку закончилось действие контракта по поставкам электричества на полуостров, который с начала 2014 года аннексирован Россией.

Сейчас аннексированнный Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани. Энергомост не выдерживает нагрузок, происходят частые аварии.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

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Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".