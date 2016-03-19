На Ривненщине руководство полиции подозревают в "крышевании" незаконной добычи янтаря
Сотрудники СБУ подозревает руководство одного из районных отделов полиции области в "крышевании" незаконной добычи янтаря.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, наряд полиции обнаружил в одном из урочищ группу "старателей", которые тремя мотопомпами добывали янтарь.
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Правоохранители вызвали подкрепление, но им позвонили заместитель и начальник райотдела и приказали покинуть место добычи. Полицейские отказались выполнять противозаконный заказ, настаивая на необходимости приезда следственно-оперативной группы.
Через некоторое время группа во главе с руководителем одного из подразделений Главного управления полиции в Ривненской области и руководителями райотдела прибыла на место происшествия. С применением давления они "убедили" подчиненных не мешать противоправной добыче янтаря и покинуть урочище.
Сотрудники спецслужбы задокументировали причастность полицейского руководства к "крышеванию" незаконного бизнеса.
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По факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины.