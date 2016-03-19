На Ривненщине руководство полиции подозревают в "крышевании" незаконной добычи янтаря

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, наряд полиции обнаружил в одном из урочищ группу "старателей", которые тремя мотопомпами добывали янтарь.

Читайте такжеСуд признал законным задержание экс-руководителя Винницкой областной полиции Шевцова

Правоохранители вызвали подкрепление, но им позвонили заместитель и начальник райотдела и приказали покинуть место добычи. Полицейские отказались выполнять противозаконный заказ, настаивая на необходимости приезда следственно-оперативной группы.

Через некоторое время группа во главе с руководителем одного из подразделений Главного управления полиции в Ривненской области и руководителями райотдела прибыла на место происшествия. С применением давления они "убедили" подчиненных не мешать противоправной добыче янтаря и покинуть урочище.

Сотрудники спецслужбы задокументировали причастность полицейского руководства к "крышеванию" незаконного бизнеса.

Читайте такжеГлава Ривненской ОГА просит ввести Нацгвардию для борьбы с нелегальной добычей янтаря

По факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины.