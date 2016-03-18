УНИАН-Поддержка: Гослесагентство разъяснило ситуацию с лесом на Киевщине

В ответ на запрос УНИАН о состоянии лесного фонда в границах сел Ленино, Козлов, Октябрьское, Строковое, Великая Каратуль Переяслав-Хмельницкого района Киевской области, Киевское областное управление лесного и охотничьего хозяйства сообщило, что только часть земель лесного фонда из числа земель сельских советов на территории района находится под надзором ГП «Переяслав-Хмельницкий лесхоз».

Согласно распоряжения Переяслав-Хмельницкой районной государственной администрации, еще в 2003 году в постоянное пользование государственного предприятия «Переяслав-Хмельницкое лесное хозяйство» переданы земли лесного фонда для ведения лесного хозяйства из числа земель сельских советов на территории Переяслав-Хмельницкого района общей площадью 3 752,5 га. «Однако, сельскими советами района указанное распоряжение в части передачи земель выполнено частично, - в постоянное пользование было передано только 2 816,6 га. В части площадью 1 885,4 га земли не переданы в постоянное пользование по причине отказа сельских советов передавать земли и оформлять соответствующую документацию», - отмечают в управлении лесного и охотничьего хозяйства Киевщины.

«Управление осуществляет плановые проверки за соблюдением требований законодательства в сфере лесного хозяйства в лесах предприятий, учреждений и организаций, принадлежащих к сфере его управления, т. е. государственный контроль за соблюдением требований законодательства в сфере лесного хозяйства другими лесопользователями Гослесагентство и его территориальные органы не осуществляет», - говорится в письме управления.

Таким образом, не переданные гослесхозу земли, находящиеся в постоянном пользовании других землепользователей, не контролируются местным лесхозом.

Напомним, жители села Козлов Переяслав-Хмельницкого района Киевской области обратились в УНИАН в рамках проекта «УНИАН-Поддержка» с жалобами на неконтролируемую вырубку окрестных лесов, появление в лесу огороженных неизвестными лицами участков, на которых возведены строения, напоминающие элитную базу отдыха и стихийные свалки мусора.

«Лес просто уничтожается. А это – ближайший крупный лес от Киева в восточном направлении. Там должен быть заповедник с рекреационными зонами. И нужно максимально сохранить то, что осталось, иначе на его месте останется голая степь», - считают они.

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