В Крыму «проснулись» оползни

В Севастополе в текущем году активизировались оползневые процессы, что соответствует прогнозам ученых, которые предполагали нарастающую активность оползней в Крыму с 2008 по 2011 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на плановом заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций начальник Управления по чрезвычайным ситуациям Севастопольской городской государственной администрации Мирослав САГАЙДАК.

В частности, по его информации, с наступлением лета «проснулся» оползень на улице Подольцева, который не давал о себе знать более 5 лет; резко усилилось обрушение берегов на мысе Фиолент. Кроме того, пристального внимания требует участок от района Радиогорка (северная сторона города - УНИАН) до поселка Андреевка (направление на север от Севастополя в сторону Евпатории - УНИАН), где оползень охватывает расстояние в 1200 м длиной, около 30 га по площади. Остается проблемным оползневой участок в районе Севастопольской ТЭЦ (район Инкермана - УНИАН).

По словам М.САГАЙДАКА, городской государственной администрацией в 2006 году разработана и утверждена программа мероприятий по защите от оползней на период до 2011 года, подготовлено распоряжение, в котором определен перечень оползнеопасных участков. Однако выделение средств и их освоение согласно программе идет недостаточно эффективными темпами, считает он. Если в 2004 году на эти цели было выделено 1 млн. 800 тыс. грн., то в 2005 году – 100 тыс. грн., в 2006 бюджетные средства на эти цели вообще не выделялись, в 2007 году из выделенных 540 были освоены 460 тыс. грн. Служба «Укравтодор» в 2007 году получила на эти цели около 2,5 млн. грн., которые были потрачены на ликвидацию и предотвращение оползней на трассе Севастополь – Ялта в районе Ласпи, сообщил начальник Управления.

По информации отдела по делам прессы и информации Севастопольской городской государственной администрации, комиссия приняла решение обязать Управление капитального строительства горгосадминистрации разработать проектную документацию на основании существующей программы мероприятий по защите от оползней для планомерного выделения денег на эти цели и своевременного производства инженерно-технических работ.