Квасьневский: конфронтация в Украине затянулась и мешает вступлению в ЕС

Затянувшаяся политическая конфронтация в Украине мешает перспективе вступления страны в Европейский Союз, считает экс-президент Польши, член правления «Ялтинской европейской стратегии» (YES) Александр КВАСЬНЕВСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.КВАСЬНЕВСКИЙ сказал сегодня журналистам в Ялте, где 10-13 июля проходит 5-й саммит YES.

По словам А.КВАСЬНЕВСКОГО, в ЕС хотят услышать от Украины, когда здесь прекратятся все конфликты.

«Политическая конфронтация – это часть демократии, но когда она продолжается так долго, тогда это сложно», - сказал экс-президент Польши.

По его словам, всем украинским политикам «надо вместе идти вперед и принимать те решения, которые нужны, чтобы стать членом Европейского Союза».

При этом он отметил, что смотрит на европейское будущее Украины с оптимизмом. По мнению А.КВАСЬНЕВСКОГО, Украина может вступить в ЕС в перспективе, в 2020 году.

Как сообщал УНИАН, в Ялте открывается 5-й ежегодный саммит YES - крупнейший и наиболее влиятельный неправительственный форум по вопросам Украины и Европейского Союза.

В саммите примут участие свыше 160 политиков, бизнесменов, общественных деятелей, дипломатов и журналистов из 20 стран мира. Саммит продлится до 13 июля. Пленарные заседания традиционно пройдут в Ливадийском дворце.

Среди участников 5-го ежегодного саммита организации - директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик СТРОСС-КАН, Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ, вице-президент Европейского парламента Марек СИВЕЦ, президент Польши в 1995-2005 гг. Александр КВАСЬНЕВСКИЙ, вице-президент Европейской народной партии Марио ДАВИД, посол Российской Федерации в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН, ключевые стратеги ведущих политических партий США - республиканец Карл РОУВ и демократ Боб ШРАМ.

Специальным гостем саммита станет британский политик и общественный деятель, премьер-министр Великобритании в 1997-2007 гг. Тони БЛЭР, который выступит на пленарной сессии "Видение Европы и Украины" 12 июля.

Украинскую сторону на саммите будут представлять председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЕВА, вице-премьер-министр по вопросам европейской и международной интеграции Григорий НЕМЫРЯ.

Главной темой саммита станут современные глобальные вызовы и их влияние на Украину и Европу.

"Ялтинская европейская стратегия" (YES) - независимая международная организация, объединившая известных политиков, лидеров бизнеса и общественного мнения и журналистов c целью реформирования Украины и содействия ее вступлению в Евросоюз. Организация была основана в июле 2004 года украинским бизнесменом Виктором ПИНЧУКОМ.