ВОЛЯ готова оказать АМК всю необходимую помощь, как всегда

Компания ВОЛЯ обеспокоена решением Антимонопольного комитета Украины о возбуждении против компании дела, однако готова содействовать АМКУ в поиске истины.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН президент компании ВОЛЯ Сергей БОЙКО.

При этом он отметил, что эта обеспокоенность вызвана, прежде всего, тем, что компания на протяжении всей своей деятельности действовала и действует исключительно в рамках существующего правового поля Украины.

«Компания никогда не нарушала и не нарушает требований закона - это основной принцип работы компании», - сказал он.

С.БОЙКО отметил, что в этом «мог убедиться», в том числе, и Антимонопольный комитет, которому компания ВОЛЯ «предоставила полную и детальную информацию о планах вывода из эксплуатации устаревшего аналогового оборудования, экономических обоснований, а также информации о мерах, принимаемых компанией по информированию населения, и в том числе мерах по защите малоимущих категорий».

По его данным, такая информация предоставляется в АМКУ ежемесячно и ежеквартально на протяжении уже более 8 месяцев.

Однако, как отметил С.БОЙКО, «поскольку АМКУ, в соответствии с законом, имеет право проводить расследования и исследования по любому поводу, мы по прежнему готовы оказывать всяческое содействие проведению непредвзятого и компетентного исследования».

В то же время, по его словам, «некую обеспокоенность» вызывает формулировка в заявлении заместителя председателя АМКУ, которая обнародована в некоторых СМИ, о том, что «дело возбуждено по факту злоупотребления».

«При этом сам факт злоупотребления не установлен, и уж тем более не доказан. Но надеемся, что это не повлияет на объективность и непредвзятость исследования», - отметил С.БОЙКО.