В Черниговской области свыше 30 сел не имеют жителей

В Черниговской области 32 села вообще не имеют жителей.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Черниговской области.

В частности, по данным управления, в области прослеживается динамика неуклонного сокращения численности населения. В течение 2007 года область потеряла 16 тысяч жителей и по состоянию на 1 января 2008 года общее количество имеющегося населения составило 1 млн. 135,9 тысячи человек.

Согласно предварительным расчетам, на 1 июня 2008 года количество жителей Черниговщины сократилось еще на 6,6 тысячи человек – до 1 млн. 129,3 тысячи человек. Соответственно, уменьшается доля населения Черниговской области в общей численности населения Украины: в 2001 году она составила - 2,6%, в 2008 году - 2,4%.

В общей структуре населения Черниговской области преобладают городские жители, численность которых на 1 января этого года составила 697,1 тыс. человек. Причем доля их постоянно растет: 58,4% в 2001 году, 61,4% – в 2008 году. Крестьяне составляют 38,6% населения области (438,8 тыс. лиц). Население области проживает в 15 городах, 30 поселках городского типа и 1 тыс. 486 селах, из которых 32, - пустые, то есть вообще не имеют жителей, в 72 проживают до 5 жителей.