Глава ФПУ называет задержание своего зама "подозрительным"

Председатель Федерации профсоюзов Украины Александр ЮРКИН заявляет о целеустремленной кампании рейдерского захвата этой организации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЮРКИН сообщил сегодня на брифинге.

В частности, председатель Федерации профсоюзов прокомментировал возможные обстоятельства и причины вчерашнего задержания сотрудниками правоохранительных органов своего заместителя, которого обвиняют в получении взятки.

«Я не могу говорить о причинах и обстоятельствах задержания моего заместителя Сергея КОСТИНА, который занимается имущественными вопросами. Это дело следствия и суда. Вместе с тем хочу отметить - тот факт, что это произошло накануне проведения заседания президиума Федерации, где сегодня рассматриваются вопросы дальнейшего развития организации, в том числе и имущественные, не может не вызывать подозрения», - отметил А.ЮРКИН.

Он также отметил, что на Федерацию профсоюзов в течение последнего года оказывается массовое давление со стороны определенных деловых структур, в том числе «полукриминальных». «Происходит целеустремленная дискредитация Федерации профсоюзов и ее руководства. Я не скрываю, что многим нашим сотрудникам уже в течение длительного времени предлагаются серьезные денежные суммы. Также я знаю, что в Верховной Раде делаются попытки для вмешательства в профсоюзную среду Украины. Но хочу отметить, что я не подозреваю ни одного своего коллегу в том, что они пойдут на сотрудничество с полукриминальным бизнесом», - заявил А.ЮРКИН.

Он также выразил уверенность, что в Федерации профсоюзов достаточно здоровых, производительных сил и она в состоянии преодолеть имеющееся «внешнее давление».

Как сообщал УНИАН, 8 июля во время получения взятки в сумме 50 тысяч долларов работники Управления борьбы с организованной преступностью ГУМВД Украины в городе Киеве и антикоррупционного бюро ГУБОП МВД Украины задержали заместителя председателя Федерации профессиональных союзов Украины.

По словам заместителя начальника УБОП ГУМВД Украины в Киеве Юрия МОРОЗА, эти средства должностное лицо требовало и получило от гражданина Италии, руководителя строительной фирмы за предоставление преимуществ в получении инвестиционного договора на реконструкцию санатория «Верховина» в Закарпатской области.

По данному факту следственным отделом прокуратуры Киева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (вымогательство и получение взятки в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Чиновник задержан в порядке ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины (на трое суток) до избрания судом меры пресечения.